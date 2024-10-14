أخبار النصر اليوم | شروط البريكي للعودة .. وتاليسكا يتفوق على رونالدو وميتروفيتش!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024.

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وضعت إدارة شركة نادي النصر، خطة من أجل استعادة نجومه الدوليين، قبل مواجهة الديربي التي تجمعه بنظيره الشباب، مساء الجمعة المُقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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واصل حسين شيعان، حارس مرمى النصر والشباب الأسبق، الحديث عن تفاصيل رحلة علاجه من مرض سرطان الدم، معلنًا عن عزمه العودة إلى الملاعب، بعد حصوله على الضوء الأخضر.

أثار أحمد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، لا يمتلك أي صلاحيات، كاشفًا عن "خطأ" صندوق الاستثمارات العامة وكواليس أزمة الميركاتو الصيفي التاريخي لأندية السعودية في عام 2023.

أثار الناقد الرياضي عبد الله العبيد، أزمة تواجه أندية دوري روشن السعودي، تتعلق بملف السمسرة، محمّلًا المسؤولية إلى اتحاد الكرة والرابطة، وكذلك رؤساء الأندية.

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كشف أحمد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، عن موقفه إزاء الدعوات الجماهيرية بعودته إلى إدارة النادي، كونه أحد العناصر البارزة في موسم 2018-2019، الذي شهد تتويج فريق الكرة باللقب الاستثنائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استهل فريق الكرة بنادي النصر، تحضيراته الميدانية، في إطار الاستعداد لمباراة الديربي أمام الشباب، مساء الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

أظهرت إحصائية، نشرها حساب دوري روشن السعودي عبر منصة إكس، تفوق البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، على زميله كريستيانو رونالدو ومنافسه ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال في إحصائية مثيرة للجدل.

يبدو أن مفاجأة نايف هزازي، مهاجم المنتخب السعودي الدولي، لن تكون بشأن محطة العودة إلى الملاعب فقط، بل في العقد الذي يربطه أيضًا بفريقه الجديد.

وجه الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، انتقادًا مثيرًا للجدل، بشأن الأحداث التي يشهدها نادي النصر خلال الآونة الأخيرة، والتي وضعت النادي فوق صفيح ساخن على حد وصفه.