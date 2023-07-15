أخبار النصر اليوم | شاهد الخماسية الودية والاحتفال بالمراهق، وبركان غضب أهلاوي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 يوليو 2023.

النصر يسحق فارينس وديًا

حقق النصر انتصارًا وديًا كبيرًا على فارينس البرتغالي مساء أمس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف الفريق السعودي كلًا من أندرسون تاليسكا، هدفين، وخالد الغنام وعبد الفتاح آدم ومحمد صهلولي.

ولعب المدرب لويس كاسترو بتشكيل مكون من: نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الإله العمري، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا ومشاري النمر.

تحديد موعد سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي تحديد يوم الأربعاء القادم موعدًا لسحب قرعة الموسم الجديد من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيعود نظام البطولة ليضم أندية دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم بسبب جائحة كورونا.

البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويشارك فيها 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين، ويضُم المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين وصاحبي المركزين الأول والثاني من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، فيما يضم الثاني

أندية دوري يلو للدرجة الأولى، والفرق الهابطة من دوري روشن السعودي وبطل دوري الدرجة الثانية.

احتفال خاص من نجوم النصر بصاحب الـ18 عامًا

شهدت مباراة النصر الودية أمام فارينس مساء أمس مشاركة الشاب محمد صهلولي، وقد نجح صاحب الـ18 عامًا في إحراز أحد أهداف فريقه.

نجوم النصر احتفلوا بشدة بزميلهم المراهق لدعمه وتشجيعه على تقديم الأفضل خلال الموسم القادم.

بعد أخذ ورد والكثير من الجدل، توصل النصر لاتفاق نهائي مع لانس حول ضم لاعب وسط الأخير سيكو فوفانا ليكون الصفقة الثانية للفريق هذا الصيف بعد لاعب وسط إنتر مارسيلو بروزوفيتش.

لطالما علمنا أجدادنا وآباؤنا أن عصفور في اليد أفضل من 10 على الشجرة، وأن ما نمتلكه يبقى الأغلى والأفضل حتى نمتلك ما هو أغلى وأفضل بالفعل، وأن نتصرف بعقلانية ونتخذ القرارات بشكل مدروس دون انفعال أو تأثر من أي طرف .. لكن يبدو أن تلك الدروس جميعًا لم تصل لرئيس النصر مسلي آل معمر!

ساديو ماني أحد أبرز الأسماء المرشحة للعب في دوري روشن السعودي الموسم القادم، وقد ارتبط اللاعب بناديي النصر والأهلي خلال الفترة السابقة لكن يبدو أن الأمور أصبحت أكثر جدية من طرفهما في الساعات الأخيرة وهو ما يجعلنا نتوقع صراعًا شرسًا بينهما للظفر بالصفقة.

جن جنون جماهير الأهلي بعد علمها بتوصل النصر لاتفاق مع بايرن ميونخ على ضم ساديو ماني المستهدف من فريقهم منذ عدة أسابيع، وهو الخبر الذي كشفت عنه صحيفة الرياضية صباح اليوم.