خطوة تفصل الإعلان الرسمي .. النصر يتوصل لاتفاق نهائي مع لانس حول فوفانا

الصفقة الثانية للنصر باتت قريبة جدًا

بعد أخذ ورد والكثير من الجدل، توصل النصر لاتفاق نهائي مع لانس حول ضم لاعب وسط الأخير سيكو فوفانا ليكون الصفقة الثانية للفريق هذا الصيف بعد لاعب وسط إنتر مارسيلو بروزوفيتش.

النصر كان قد دخل في مفاوضات طويلة مع لاعب الوسط الإيفواري انتهت بالتوصل لاتفاق على حصوله على 15 مليون يورو سنويًا ومع ناديه حول شرائه بـ21 مليون يورو، ولم يفصل التوقيع على العقود سوى رغبة النادي السعودي بالحصول على تخفيض إضافي من نظيره الفرنسي وإتمام الصفقة مقابل 15 مليون يورو فقط.

فوجئ الجميع بعدها بتوقف الصفقة وكشفت المصادر المتابعة عن أن رغبة المدرب الجديد لويس كاسترو خلف ذلك، حيث رفض اللاعب وطالب بضم آخر أفضل منه هجوميًا.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت منذ قليل أن النصر عاد للصفقة ونجح في التوصل لاتفاق مع الفريق الفرنسي، مشيرة إلى أن الجميع بانتظار الاتفاق على بنود العقد بين النادي السعودي واللاعب ليتم توقيع العقود وإعلان الصفقة رسميًا.

يذكر أن فوفانا ظهر في 39 مباراة مع لانس خلال الموسم الماضي 2022-2023 سجل بها 9 أهداف وصنع 6 بمختلف المناسبات.