أخبار النصر اليوم | رودي جارسيا يُحارب زيادة الوزن، وموقف ألفارو جونزاليس وأيمن يحيى من مواجهة الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 7 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 7 مارس 2023.

جارسيا يُطبق نظام "مران الظهر" والوجبة داخل النادي

يُواصل رودي جارسيا تطبيق نظام التدريب ظهرًا للاعبي النصر وقد أبلغهم مؤخرًا أنه جاء بفوائد كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة على الصعيد البدني.

وفرض المدرب الفرنسي على اللاعبين التدرب ظهرًا ثم تناول وجبة محددة السعرات الحرارية في النادي، وذلك لمكافحة الزيادة في الوزن والحفاظ على الجاهزية البدنية.

أيمن يحيى خارج مباراة النصر والاتحاد

تضاءلت فرص أيمن يحيى مهاجم النصر في اللحاق بمواجهة الاتحاد يوم الخميس القادم لمعاناته من الإصابة.

اللاعب غاب عن التدريبات يوم أمس وقضى يومه في العيادة الطبية وذلك بسبب كدمة الركبة اليمنى التي تعرض لها خلال مباراة الفريق وضمك يوم 25 فبراير الماضي.

جونزاليس جاهز لمواجهة الاتحاد

تأكدت جاهزية المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس لخوض مباراة النصر والاتحاد في جدة يوم الخميس القادم.

اللاعب تعافى من الإصابة التي أبعدته عن اللعب ما يقرب من شهرين وقد شارك أساسيًا في المناورة التي أقامها المدرب رودي جارسيا في مران أمس، وجرب المدرب بجانبه أكثر من مدافع.

شاهد رحلة الطفل السوري من الركام إلى مقابلة رونالدو

نادي النصر وكريستيانو رونالدو لبيا رغبة الطفل السوري الناجي من زلزال تركيا وسوريا.

فيديو | من رُكام الزلزال إلى لقاء رونالدو .. كواليس رحلة طفل سوري نحو حلمه