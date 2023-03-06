لا ينسى النصر أبدًا .. بيتروس يوجه رسالة للعالمي بعد هزيمة الهلال أمام الفتح

لاعب الوسط البرازيلي خطف ثلاث نقاط ثمينة من الهلال في عقر داره رفقة الفتح

لا يزال اللاعب البرازيلي بيتروس ماتيوس مخلصًا لفريقه السابق النصر السعودي، إذ كان حاضرًا في استفزازاته للهلال بعد هزيمته ليلة أمس.

البرازيلي قاد فريقه الحالي الفتح لهزيمة الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، أمس الإثنين، في الملز بالرياض، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، نشر بيتروس صورته من عقر دار الزعيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "دائمًا عفوًا يا النصر".

العالمي يحتل حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الاتحاد؛ صاحب الوصافة، مع بقاء 11 جولة على نهاية الموسم.

أما الهلال فيحل بالمركز الخامس برصيد 33 نقطة، ولا يزال له مباراتين مؤجلتين، وتعد هزيمة الفتح هي السقوط الثاني له على التوالي، إذ تعادل في المباراة الماضية أمام الوحدة بثلاثية لكل منهما، ضمن الجولة الـ19.