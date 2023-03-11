أخبار النصر اليوم | رسالة كريستيانو رونالدو للاعبين، و"تاليسكا أساسي أمام أبها"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 مارس 2023.

رونالدو: النتائج أهم من العقبات

نشر نجم النصر كريستيانو رونالدو عدة صور من تدريباته اليوم في صالة الألعاب الرياضية في مقر النادي استعدادًا لمواجهة أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء القادم.

اللاعب كتب معلقًا: التركيز على النتائج لا العقبات.

كلمات رونالدو تبدو كرسالة لجمهور النصر بنسيان الخسارة والانطلاق من جديد.

دون راحة .. النصر يبدأ الاستعداد للفيحاء

رفض رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر السعودي منح اللاعبين أي راحة عقب الخسارة أمام الاتحاد في الدوري السعودي مساء الخميس الماضي.

واستأنف الفريق تدريباته يوم أمس الجمعة وواصلها اليوم السبت استعدادًا لمواجهة أبها مساء الثلاثاء القادم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

"تاليسكا سيلعب أساسيًا أمام أبها"

قال الناقد الرياضي بند الدبيجي أن تاليسكا نجم النصر سيكون أساسيًا أمام أبها في مواجهة الكأس يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح عبر قناة 24 سبورت السعودية "تاليسكا تعافى من الإصابة تمامًا ولا يحتاج لأي برنامج بدني وسيكون أساسي في اللقاء القادم أمام أبها في الكأس. البعض يتحدث عن انقطاع علاقته مع النصر وإقامته للحفلات في البرازيل لكن هذا مجرد "سواليف" مصدره الحقد الدفين على النصر".

أبها يعد النصر بمفاجأة

مدرب أبها يتوعد النصر ويعده بمفاجأة في مواجهة الكأس يوم الثلاثاء القادم.

مدرب أبها يُحذر النصر ويعده بمفاجأة كبيرة