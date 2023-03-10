حصاد قدوم كريستيانو رونالدو .. الدوري السعودي على بي إن سبورتس

الدوري السعودي بات الأقوى عربيًا

يبدو أن الدوري السعودي سيُواصل لفترة جيدة حصاد ثمار تعاقد النصر مع النجم كريستيانو رونالدو، حيث أفادت عدة مصادر صحفية أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية فازت بحقوق بثه بدءًا من الموسم القادم.

الدوري السعودي يُنقل حاليًا وبشكل حصري عبر قنوات "SSC" ومنصة شاهد السعودية، ويمتد العقد الذي بدأ الموسم الجاري إلى 3 سنوات وقد وصلت قيمته إلى 900 مليون ريال سعودي ويشمل كذلك بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.

منصة "ون تو" أفادت عبر تويتر أن شراكة قطرية سعودية أسفرت عن نقل حقوق بث مباريات الدوري السعودي لمجموعة بي إن سبورتس بدءًا من الموسم القادم، مشيرة إلى أن الاتفاق تم بشكل نهائي وفي انتظار الإعلان الرسمي من الجانبين.

المعلق القطري المخضرم يوسف سيف أكد المعلومة عبر تويتر، إذ كتب "مرحبًا بالدوري السعودي في العملاقة البنفسجية"، فيما أشار له كذلك عدد من الإعلاميين والناشطين.

ولم يتحدث أي مصدر رسمي من شبكة القنوات القطرية أو رابطة دوري المحترفين السعودي عن الأمر بعد أو تفاصيل العقد، ولم يتضح إن كان بث المباريات سيكون بالمشاركة مع قنوات SSC أم سيكون بشكل حصري عبر بي إن سبورتس.