أخبار النصر اليوم | رسالة أندرسون تاليسكا إلى بيتروس ماتيوس .. وكريستيانو رونالدو بالتشكيل المثالي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 فبراير 2023.

بعد التتويج بالدوري .. رسالة رائعة من كريستيانو رونالدو إلى سيدات النصر

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على توجيه رسالة إلى فريق سيدات نادي النصر، بعد تتويجهن ببطولة الدوري السعودي الممتاز في نسخته الأولى. "اقرأ التفاصيل"

رغم الإنجاز المونديالي .. الدعيع يتصدر مناكفات جمهور الهلال والنصر!

بالطبع لم يفوت جمهور النصر السعودي فرصة هزيمة غريمه الهلال أمام ريال مدريد الإسباني دون أي مناكفة لجمهور الزعيم، حتى وإن خرج الأزرق بفضية كأس العالم للأندية بعد هذه الهزيمة. "اقرأ التفاصيل"

بعد تقليلهم من وصافة المونديال .. سامي الجابر يجلد منافسي الهلال: نستمتع بالضحك عليكم!

الهلال هو أول نادٍ سعودي يحصد ميدالية في كأس العالم، لكنه لم يسلم من السخرية والتقليل بداعي هزيمته الثقيلة في النهائي أمام ريال مدريد بنتيجة 5-3 "اقرأ التفاصيل"

تاليسكا يوجه رسالة إلى بيتروس وجوستافو

وجه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، رسالة إلى زميله بالفريق لويس جوستافو، بالإضافة إلى مواطنه بيتروس ماتيوس لاعب الفتح.

ونشر تاليسكا مع مواطنيه جوستافو وبيتروس وعلق عليها قائلًا: "إنه من الرائع أن أكون معكم دائمًا في هذا البلد الجميل".

رونالدو يقود التشكيل المثالي للجولة 16 بالدوري السعودي

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل المثالي بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وجاء التشكيل المثالي كالآتي:

حراسة المرمى: رينيه جاكوب "الفتح".

الدفاع: مدالله العليان "الاتحاد، حسين الشمراني "ضمك"، بابلو سانتوس "الرائد".

خط الوسط: "محمد فوزير "الرائد"، رومارينيو "الاتحاد"، إيفر بانيجا "الشباب"، إيجور كورونادو "الاتحاد"، سعد الناصر "التعاون".

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، كريستيانو رونالدو "النصر".