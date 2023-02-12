رغم الإنجاز المونديالي .. الدعيع يتصدر مناكفات جمهور الهلال والنصر!

فضية المونديال لم تمنع جمهور النصر من السخرية من هزيمة الهلال بخماسية أمام ريال مدريد

بالطبع لم يفوت جمهور النصر السعودي فرصة هزيمة غريمه الهلال أمام ريال مدريد الإسباني دون أي مناكفة لجمهور الزعيم، حتى وإن خرج الأزرق بفضية كأس العالم للأندية بعد هذه الهزيمة.

الزعيم حصد أمس السبت، أول ميدالية مونديالية في تاريخه بعدما تلقى الهزيمة أمام الملكي الإسباني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في نهائي مونديال المغرب 2022.

وهنا استغل جمهور العالمي الفرصة، ليذكر جمهور الزعيم بانتصار النصر أمام ريال مدريد عام 2008م، برباعية مقابل هدف وحيد في الرياض، ضمن مهرجان اعتزال الأسطورة ماجد عبد الله، والذي ضم خلاله فريق النصر عدد من لاعبي الدوري السعودي بشكل عام.

لكن جمهور الزعيم لم يقف صامتًا أمام المناكفة النصراوية، إذ رد عليها موضحًا أن حارس الهلال السابق محمد الدعيع هو من حرس عرين النصر في تلك المباراة، بجانب أن مسجلي الأهداف لم يكونوا من لاعبي العالمي سواء مالك معاذ "هدفين" أو سعود كريري أو نشأت أكرم.

يذكر أن الهلال شارك في نسخة 2022 من المونديال بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2021، مرشحًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ظل عدم حسم بطل دوري الأبطال 2022 بعد.