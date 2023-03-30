أخبار النصر اليوم | دعم وزاري لصفقة عالمية وحارس العالمي يؤمن مستقبله بالتجارة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ30 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ30 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

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حارس النصر السابق يتجه لبيع القهوة والورود لتأمين مستقبله

يبحث العديد من لاعبي كرة القدم، عن تأمين مستقبلهم بعيدًا عن الملاعب، وذلك باستثمار أموالهم في مشاريع خاصة، وهذا ما اتجه له أحد لاعبي نادي النصر السابقين. (طالع التفاصيل)

العودة للتدريبات دون الدوليين

يستأنف النصر تدريباته اليوم، بعد راحة دامت أسبوعًا كاملًا، منحها المدرب الفرنسي رودي جارسيا للاعبين، استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون الدوليون للمران غدًا الجمعة، بعدما انتهى معسكر المنتخب السعودي أول أمس الثلاثاء.

دعم وزاري منتظر

أوضح الإعلامي الرياضي محمد الدويش أن النصر سيدخل ضمن مبادرة وزارة الرياضة لدعم الأندية، لإبرام تعاقدات عالمية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الدويش أن هذا يرجع لكون صفقة كريستيانو رونالدو تمت دون تلقي أي دعم.

سر القصات المثيرة وسيطرة اتحادية .. حلاق نجوم الكرة السعودية

من الأشياء التي تكون لها عامل في نفسية اللاعبين، هي قصات الشعر، ومؤخرًا بدأ نجوم الكرة السعودية في الاهتمام بهذا الأمر. (طالع التفاصيل)

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