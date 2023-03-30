حارس النصر السابق يتجه لبيع القهوة والورود لتأمين مستقبله

يبحث العديد من لاعبي كرة القدم، عن تأمين مستقبلهم بعيدًا عن الملاعب، وذلك باستثمار أموالهم في مشاريع خاصة، وهذا ما اتجه له أحد لاعبي نادي النصر السابقين.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
وقال عبد الله العويشير حارس مرمى نادي الاتفاق خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" في قناة العربية: "أستغل حياتي العادية خارج الملعب في التجارة، من أجل تأمين مستقبلي".
وأضاف: "بدأت في التجارة منذ حوالي 10 سنوات، ونحن نختلف عن أي محل يقدم القهوة، لأننا نقوم بدمج الورد مع القهوة".
وأوضح: "قد تقوم بإرسال كوبًا من القهوة رفقة الورود في عملها، أو تعبر عن حبك للمقربين منك بإرسال القهوة مع الورود، وأول وردة أهديتها للوالدة، وأول كوب قهوة كان للوالد".
ولعب العويشير في صفوف نادي النصر خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك قبل أن ينتقل إلى الوحدة ثم الاتفاق فريقه الحالي.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- معضلة إندريك .. ريال مدريد بين نار احتراق مسيرته مبكرًا وجنة فينيسيوس ورودريجو!
- مورينيو ملك التعويضات وثروة كونتي .. مبالغ ضخمة جمعها المدربون بعد الإقالة
- ما بين أحلام الأفضل عالميًا والخيار الواقعي .. 10 مرشحين لخلافة رينارد في السعودية
- 13 حقيقة مسلية عن زلاتان إبراهيموفيتش
- "هنا شعرنا بالأمن والأذان طمأننا" .. جورجينا وزوجات اللاعبين الأجانب تتغزلن في السعودية