أخبار النصر اليوم | خطوة جديدة من مودريتش .. وجورجينا تُثير الجدل في إيران!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 17 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 17 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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استعدادًا للانتقال إلى النصر؟ .. خطوة جديدة من لوكا مودريتش "الغاضب"

اتخذ النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، خطوة جديدة؛ قد تقربه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف القادم. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي لا يكفيه! .. رياض محرز يفاجئ الاتحاد الجزائري بطلب غريب رغم فضيحة "الكان"

فاجأ النجم الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، الاتحاد المحلي لكرة القدم في بلاده، بـ"طلب غريب" للغاية. "اقرأ التفاصيل"

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"لا تلوموا لاعبيكم" .. وليد الفراج يحذر الهلال والنصر والاتحاد من "الصدمة"

أشاد الإعلامي وليد الفراج، بالأداء المميز الذي قدمه فريق الأخدود هذا الموسم في دوري روشن السعودي، والذي كلله بالانتصار الأخير على أهلي جدة. "اقرأ التفاصيل"

صورتها مع رونالدو تثير الجدل .. صحافة إيران تعدل جسد جورجينا رودريجيز!

هاجمت داريا سافاي، النائبة في البرلمان البلجيكي والناشطة في مجال حقوق المرأة، الجماهير الإيرانية في تعاملها مع عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

الزعيم يحطم الأرقام في الملعب والمدرجات.. جماهير الهلال تستعرض أمام النصر بطابور انتظار قياسي

احتفت جماهير الهلال برقم ضخم حققته خلال هذا الموسم الاستثنائي، حيث يتألق الفريق في الملاعب المختلفة بسلسلة انتصارات قياسية، بينما يحافظ "الموج الأزرق" على تواجده في المدرجات برقم ضخم. "اقرأ التفاصيل"

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