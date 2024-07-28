أخبار النصر اليوم | خطوة ثورية بسبب الفئات السنية، ونادٍ سعودي جديد لرونالدو بعد العالمي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 يوليو 2024.

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" تم إقحامه في قضية لا شأن له بها..

تجاوز تأثير الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حدود كرة القدم

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

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ماذا يحدث في الهلال والنصر؟

ظاهرة استمرار المدربين تستحق الدراسة..

صفقة جديدة من الدوري البلجيكي

إن حدثت فستكون مفاجأة للتاريخ في ملاعب المملكة..

من سيرحل عن صفوف النصر؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

سقوط النصر والهلال والاتحاد يثير القلق