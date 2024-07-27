من أجل تقليص القائمة .. النصر يوافق على رحيل أحد لاعبيه في الميركاتو الصيفي!

من سيرحل عن صفوف النصر؟

يستعد نادي النصر، للاستغناء عن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال موسم الميركاتو الصيفي، في إطار مساعي النادي لتقليص القائمة، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وينص قرار اتحاد الكرة، على تقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي، إلى 25 لاعبًا بدلًا من 30، خلال الموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، فضلًا عن السماح بضم 10 محترفين أجانب في قائمة كل نادٍ، شرط قيد لاعبين اثنين من مواليد 2003 فما بعد.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن الجناح الأيسر الشاب، عبد العزيز العليوة، يقترب من مغادرة نادي النصر، على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي.

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ويمتلك الفريق الأول بالنصر، العديد من اللاعبين في مركز الجناح الأيسر، بين السنغالي ساديو ماني، عبد الرحمن غريب، وخليل العبسي، الذي انتهت فترة إعارته في صفوف العربي.

وشارك عبد العزيز العليوة في 12 مباراة رسمية مع النصر، لعب خلالها مباراتين فقط في التشكيل الأساسي، ضمن 9 مباريات في دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة، كما لعب مباراتين في دوري أبطال آسيا، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد النصر للموسم الرياضي الجديد، الذي يشهد مشاركة الأصفر في بطولة دوري النخبة الآسيوية، بالإضافة إلى ثلاثية دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي.