أخبار النصر اليوم | خسارة سيارة فارهة .. وتدخل جارسيا لإقناع رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر ليوم 7 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي ليوم 7 ديسمبر 2022.

الموسى: كنت أمتلك سيارة فارهة وبعد انتقالي للنصر أعاني من الأقساط

أكد منصور الموسى، لاعب نادي النصر السابق، على أنه كان يمتلك سيارة فارهة حينما كان لاعبًا في نادي النجمة، ولكن الوضع تغير تمامًا بعد انتقاله إلى العالمي. "اقرأ التفاصيل"

جارسيا يتدخل ويحصل على موافقة رونالدو للانضمام لنادي النصر

كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن اجتماع تم بين الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لإقناع الأخير بالانضمام إلى العالمي. "اقرأ التفاصيل"

بعد رسالة مشجع النصر .. رونالدو يخرج عن صمته ويرد على أنباء انتقاله للعالمي

رسالة خاصة حملها مشجع للنصر السعودي للنجم كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة البرتغال أمام سويسرا، لكن يبدو أنه غادر حزينًا. "اقرأ التفاصيل"