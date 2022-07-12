جارسيا يتدخل ويحصل على موافقة رونالدو للانضمام لنادي النصر

هل يوافق رونالدو على عرض نادي النصر؟

كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن اجتماع تم بين الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لفريق نادي النصر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لإقناع الأخير بالانضمام إلى العالمي.

وأشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا مُغريًا لرونالدو قيمته تصل إلى 200 مليون دولار في موسمين، ولكن اللاعب البرتغالي نفى ما تردد بشأن موافقته على الانضمام إلى النادي الأصفر. "اقرأ التفاصيل"

وقال القحطاني خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية: "مدرب النصر جارسيا اجتمع مع اللاعب في قطر، وتحدث معه في أكثر من لقاء، وأقنعه ببعض الأشياء من ناحية المعيشة والمنشآت بالسعودية".

📞 فلاح القحطاني :

مدرب #النصر "غارسيا" التقى مع "كريستيانو رونالدو" في قطر وأخذ الموافقة المبدئية من اللاعب للانتقال للنادي..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @falahsport #رونالدو_النصر pic.twitter.com/RDFSbVqBfz — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 7, 2022

وتابع: "المدرب الفرنسي نجح في تذليل بعض الصعوبات التي كانت قد تواجه قدوم كريستيانو للنصر، هذه معلومة متأكد منها".

وعن موعد إقامة الجلسة، قال القحطاني: "لم أستطع تحديد الوقت الذي تمت فيه الجلسة، ولكن اللاعب لم يحسم الكلمة النهائية في العرض، ولكن جارسيا نجح في توصيل الفكرة".

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "تقريبًا جارسيا أخذ موافقة مبدأية من رونالدو، ولكن ينتظرون فقط انتهاء كأس العالم".