أخبار النصر اليوم | حكم الديربي، وماشاريبوف والغنام خارج المباراة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 ديسمبر 2022.

جارسيا يوجه رسالة للبدلاء في النصر

وجه رودي جارسيا المدير الفني للنصر في نهاية مران أمس رسالة للاعبين البدلاء في النصر طالبهم خلالها بالاستعداد جيدًا للعب في أي وقت، ومشيرًا إلى أهميتهم البالغة في الفريق وأن دورهم لا يقل عن الأساسيين.

وقرر المدرب عدم الكشف عن القائمة النهائية والتشكيل الأساسي لمواجهة الهلال مساء اليوم إلا في اجتماع ما قبل المباراة مطالبًا الجميع بالاستعداد للمشاركة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ماشاريبوف والغنام خارج الديربي

أفادت المصادر الصحفية المتابعة أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والسعودي خالد الغنام خرجا من حسابات النصر أمام الهلال في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي مساء اليوم بقرار فني من المدرب رودي جارسيا.

المدرب الفرنسي مطالب باستبعاد أحد لاعبيه الأجانب الثمانية طبقًا للوائح الاتحاد السعودي، وقد أخرج الجناح الأوزبكي من القائمة، فيما يغيب كذلك عبد الله مادو بسبب الإصابة.

طاقم تحكيم مكسيكي لديربي الرياض

عُين الحكم المكسيكي سيزار راموس لإدارة مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في مرسول بارك مساء اليوم الإثنين.

الحكم الروماني أوفيدو هاتيجان سيكون حكم الفيديو.

سالازار: رونالدو؟ علينا الانتظار

المدير التنفيذي للنصر يتحدث عن صفقة رونالدو التي تشغل الجميع.

المدير التنفيذي للنصر يرد على أنشيلوتي ويكشف تطورات صفقة رونالدو

أبو بكر بديلًا أمام الهلال؟

رودي جارسيا لم يكشف حتى الآن هوية المهاجم الأساسي للنصر في ديربي الرياض.

جارسيا يصدم أبو بكر في المران الأخير قبل ديربي الرياض

Shahid