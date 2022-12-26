جارسيا يصدم أبو بكر في المران الأخير قبل ديربي الرياض

مواجهة مرتقبة للنصر أمام الهلال

Shahid

أجرى النصر مساء أمس مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة الهلال مساء اليوم على ملعبه مرسول بارك ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وشهد المران مناورة فنية بين الفريقين الأساسي والرديف وحمل صدمة قاسية للكاميروني فينسنت أبو بكر من المدرب رودي جارسيا.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

المهاجم الكاميروني لم يلعب المباراة الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام العدالة، وقد بُرر ذلك برغبة المدرب الفرنسي بإراحته لموقعة الهلال، وقد زج بالشاب أيمن يحيى بدلًا منه.

ورجحت المصادر المتابعة عودة أبو بكر للتشكيل الأساسي أمام الهلال، لكن ما حدث أمس يُوحي بأن هذا الأمر ليس مؤكدًا أبدًا.

اللاعب بدأ المناورة الأخيرة قبل الديربي يوم أمس في الفريق الأساسي قبل أن ينقله جارسيا في وسط اللعب إلى الرديف ويدفع بأيمن يحيى بدلًا منه ويعتمد على تاليسكا كمهاجم.

يُشار إلى أن النصر يتصدر جدول الترتيب بجانب الشباب برصيد 22 نقطة لكل منهما، ويتواجد الهلال ثالثًا بفارق 20 نقطة، لكن الليوث لعبوا مباراة أقل.

Shahid