أخبار النصر اليوم | حقيقة صفقة فان دايك .. والهلال يقترب من خطف نجم محلي بـ100 مليون ريال

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة الموافق 14 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

ليفربول يرد .. حقيقة انتقال فيرجيل فان دايك إلى النصر بعد "الاجتماع السري"

رد العملاق الإنجليزي ليفربول، على عرض نادي النصر السعودي؛ للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

تطور جديد .. ابن الأهلي يفتح بابه أمام الاتحاد والنصر!

دخل ناديي الاتحاد والنصر في منافسة من أجل ضمه أحد أبناء النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفهم (طالع التفاصيل).

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"هذه النقطة تسهل رحيله إلى أي فريق سعودي!" .. النصر يكشف عن مفاجأة في عقد ساديو ماني

"كيف سينتهي مسلسل ساديو ماني مع نادي النصر؟".. سؤال يطرحه الكثيرون، في ظل الأخبار المتضاربة بشأن مستقبل النجم السنغالي، مع الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

مقابل 100 مليون ريال .. الهلال يقترب من خطف نجم الأخضر "هدف النصر"!

اقترب نادي الهلال من خطف صفقة مدوية من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث قد تصل قيمتها إلى 100 مليون ريال سعودي! (طالع التفاصيل).

النصر يحدد قيمة الصفقة .. خطوة واحدة لانتقال أندرسون تاليسكا إلى هذا الفريق!

حدد مسؤولو نادي النصر السعودي، قيمة "بيع" البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

الضربات تتوالى .. هدف النصر على أبواب الهلال في "صفقة تبادلية"

يبدو أن الأخبار السيئة، أصبحت تتوالى على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وجماهيره، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

"بعضهم قد يكون مفاجأة" .. كاسترو يطلب الاستغناء عن خماسي النصر

حدد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، 5 لاعبين محليين، يريد الاستغناء عنهم، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

الإصابة تبعد نجم النصر عن أولى مباريات اليورو 2024 .. "المدرب متمسك ببقائه في أوروبا"

أصبح الدولي إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، عمليًا، خارج حسابات المنتخب الإسباني، للمشاركة في أولى مباريات الماتادور في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" (طالع التفاصيل).

"بعد أنباء خطفه من النصر!" .. تطور مفاجئ في انتقال نجم ريال مدريد إلى الاتحاد

في الساعات الماضية.. اشتعل الوسط الرياضي السعودي؛ بعد أنباء تحول صفقة النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، من عملاق الرياض النصر، إلى نادي الاتحاد (طالع التفاصيل).

"الصين خارج الصورة" .. تطورت جديدة في ملف استضافة كأس السوبر السعودي

لا يزال مكان إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي، "لغزًا" يحير الجماهير، ويسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام (طالع التفاصيل).