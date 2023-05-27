أخبار النصر اليوم | حرب أحمد الأمير في تويتر، و"لم أرغب في اللعب مع رونالدو"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 مايو 2023.

استبعاد ماشاريبوف من قائمة النصر والاتفاق

استبعد المدرب دينكو إيليتشيتش الجناح الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف من قائمة النصر لمواجهة الاتفاق مساء اليوم في دوري روشن السعودي.

المصادر المتابعة كانت قد أكدت أمس انضمامه للقائمة لكن اللحظات الأخيرة قبل السفر إلى الدمام شهدت استبعاده حسبما أفاد الصحفي النصراوي عبد العزيز العصيمي.

برنامج مكثف لإعداد علي الحسن لمواجهة الفتح

بدأ علي الحسن نجم وسط النصر برنامجه العلاجي والتأهيلي يوم أمس بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال المباراة الأخيرة أمام الشباب ستحرمه اللعب مساء اليوم أمام الاتفاق.

وخصص الجهاز الطبي برنامجًا مكثفًا للاعب السعودي بهدف إعداده ليكون جاهزًا لمواجهة الفتح في آخر جولات دوري روشن، ويتضمن ذلك البرنامج خضوعه لتدريبات انفرادية لياقية وجلسات علاجية مكثفة لمدة ثلاثة أيام.

استقبال كبير لبعثة النصر في الدمام

وصلت بعثة النصر مساء أمس إلى الدمام استعدادًا لمواجهة الاتفاق مساء اليوم في دوري روشن.

وحظيت البعثة باستقبال كبير في المطار.

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