النصر في الموسم الحالي .. "10 أشهر من القضايا والحصيلة 0"

موسم حافل بالقضايا داخل قلعة نادي النصر.. والمحصلة الفشل فيهم جميعًا

يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قد ركز في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، خارج المستطيل الأخضر، أكثر من داخله.

النصر استمر من شهر أغسطس 2022 وحتى مايو 2023، منشغلًا بالعديد من القضايا الداخلية والخارجية، والتي خسرها جميعًا؛ وفقًا لما عرضه برنامج "أكشن مع وليد".

في أغسطس 2022.. قدّم نادي النصر، شكوى رسمية ضد الحارس المصري محمد أبو جبل، لاستعادة مبلع 450 ألف دولار، تم سدادها إلى اللاعب عند التوقيع معه، قبل فسخ العقد.

وبعد شهرين فقط من هذه القضية، أي في أكتوبر 2022.. خسر النصر، معركته أمام "فيفا"، ضد النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق؛ للحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده "84 مليون ريال سعودي"، بعد الانتقال إلى الاتحاد؛ بل وتم تغريم العالمي نفسه.

لكن، النصر لم يستسلم في قضية حمد الله، وقدّم في شهر أكتوبر نفسه، استئنافًا أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في انتظار الرد الرسمي.

وبالشهر الأخير من عام 2022.. دخلت الإدارة النصراوية في قضية جديدة، وهذه المرة الاحتجاج ضد مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع نادي الهلال، في ديربي الرياض الكبير، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ إلا أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق جاء بالرفض، في يناير 2023.

اتجه العالمي في شهر يناير 2023، إلى لجنة الاستئناف ضد قرار "الانضباط" في قضية كنو، ولكنها رفضت أيضًا الأمر في أبريل، ليذهب مجلس آل معمر رسميًا إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

قبل شهرين من الآن، أي في مارس الماضي، رفضت لجنة الاحتراف، شكوى نادي النصر، ضد رئيس الهلال فهد بن نافل ومديره التنفيذي فهد المفرج، بتهمة تحريض محمد كنو نفسه، بفسخ عقده الموقع مع العالمي، والتجديد للزعيم.

أخيرًا.. رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، يوم 26 مايو 2023، استئناف نادي النصر في قضية كنو، وثبت نتيجة الديربي (1-1).