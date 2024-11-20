أخبار النصر اليوم | مدرب القادسية يتغنى بقوة ستيفانو بيولي .. وصفقة مفاجئة من الدوري التركي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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مدرب القادسية: لدي ذكريات خاصة مع رونالدو

أكد الإسباني ميشيل جونزاليس المدير الفني لفريق القادسية، على أن فريقه مستعد لمواجهة النصر، كاشفًا عن ذكرياته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وقال جونزاليس خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه ضد النصر يوم الجمعة القادم: "ستكون مواجهة مثيرة أمام خصم قوي وله تاريخ كبير بدوري روشن، ولدي ذكريات أمام رونالدو في إسبانيا، ولكن النصر ليس رونالدو فقط، بل يمتلك لاعبين آخرين مميزين، مثل تاليسكا وعبد الله الخيبري وإيميريك لابورت، وهدفنا هو التطور".

وأضاف: "سأواجه الإيطالي ستيفانو بيولي أفضل مدرب في دوري روشن حاليًا، ليس فقط لتاريخه، ولكن أيضًا للتغييرات الكثيرة التي أجراها في النصر منذ أن تولى المسؤولية، والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق".

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