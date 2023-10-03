أخبار النصر اليوم | جنون لامين يامال .. وكريستيانو رونالدو يستفز المنافسين مجددًا

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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"لامين يامال نصراوي" .. فيديو من برشلونة يثير الجدل!

تسبب مقطع فيديو نشره نادي برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في إثارة الكثير من الجدل حول اللاعب الشاب لامين (طالع التفاصيل).

أول رسالة من كريستيانو رونالدو بعد افتتاح أهدافه الآسيوية مع النصر

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، رسالة إلى الجماهير؛ بعد فوز النصر على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، مساء يوم الإثنين (طالع التفاصيل).

مدرب النصر يكشف سر استبعاد ماني ضد استقلال دوشنبه .. ويتسلح بغريب أمام وسائل الإعلام

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن سر استبعاد نجمه السنغالي ساديو ماني، أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني (طالع التفاصيل).

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فيديو | بذكريات كلاسيكو الريال وبرشلونة .. كريستيانو رونالدو يستفز دكة بدلاء استقلال دوشنبه

أعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ذكريات احتفاله الشهير عندما كان لاعبًا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد (طالع التفاصيل).

مصور النصر ليس الأول .. قصة الفتى الذي أكمل مباراة كاملة بذراع مكسور بسبب رونالدو

في مباراة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24 أمام الرائد تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو كعادته مع فريقه النصر لكنه كاد أن يتسبب لأضرار بالغة لأحد المصورين في الملعب (طالع التفاصيل).

ابتعد عن الدون ولا تمرر له .. ما يفسده كريستيانو رونالدو في النصر يصلحه أندرسون تاليسكا!

الليلة ليست ليلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما كان ينتظره جمهور النصر لم يكن هو في الموعد (طالع التفاصيل).

ليس كل مرة ستسلم الجرة .. النصر المتكامل يقهر تصرفات غريب والعقيدي "الطفولية"

اسم على مسمى.. هكذا أصبح نادي النصر السعودي الملقب بـ"العالمي"؛ بعد المستويات المبهرة التي يُقدمها في الفترة الأخيرة، سواء في المباريات المحلية أو الخارجية (طالع التفاصيل).

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