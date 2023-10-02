مدرب النصر يكشف سر استبعاد ماني ضد استقلال دوشنبه .. ويتسلح بغريب أمام وسائل الإعلام

تصريحات لويس كاسترو بعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن سر استبعاد نجمه السنغالي ساديو ماني، أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

ماني غاب عن فوز النصر أمام استقلال دوشنبه (3-1)، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأكد كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على الفريق الطاجيكستاني، على أن النجم السنغالي، عانى من الإرهاق، قبل المباراة الآسيوية.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن تواجد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ جعله يفضل إراحة ساديو ماني؛ لقدرة النجم الدولي السعودي، على تعويض غياب زميله.

وعن سؤاله بشأن معاناة نجوم النصر بالكامل، من الإرهاق.. اتجه كاسترو إلى غريب، الذي تواجد معه في المؤتمر الصحفي؛ حيث قال له "هل تعاني أنت من الإرهاق؟!".

وشدد لويس كاسترو، على أنه من الطبيعي، أن يشعر اللاعبين بالإرهاق، بسبب ضغط المباريات؛ لكنه يحاول أن يجنبهم الإصابات؛ وهو ما كان النصر محظوظًا به - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، بالعلامة الكاملة "6 نقاط"، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس الإيراني "الوصيف".