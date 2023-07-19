أخبار النصر اليوم | جديد صفقة ساديو ماني .. ومفاجأة نجم كورينثيانز

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء "الموافق 19 يوليو 2023"، وما يدور حول الفريق.

تحرك جديد من النصر لـ"القضاء" على حلم الأهلي نهائيًا في صفقة ساديو ماني

رغم اقتراب التعاقد مع النجم الفرنسي موسى ديابي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أنه يبدو أن نادي النصر، لم يستسلم في صفقة المهاجم السنغالي ساديو ماني (طالع التفاصيل).

محاولة النصر الأولى للتخلص من جيسلان كونان تفشل .. نادٍ سعودي "قلق" من ضمه!

رغم مستوى الإيفواري جيسلان كونان؛ ظهير أيسر النصر السعودي، الرائع الذي ظهر به الموسم الماضي إلا أن مهمة تخلص العالمي منه ليست بالأمر السهل (طالع التفاصيل).

صراع الهلال والنصر؟ .. نجم كورينثيانز يكشف عن مفاجأة للجماهير السعودية

تحدث روجير جيديش؛ جناح كورينثيانز البرازيلي، عن العروض السعودية التي يمتلكها، مفجرًا مفاجأة لجماهير الهلال والنصر (طالع التفاصيل).

سعد اللذيذ يجيب على السؤال الذي حير الجماهير .. "أسرار صفقات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"

بعيدًا عن الاتحاديين الذين أعربوا عن سعادتهم بميركاتو فريقهم.. اعترض عشاق الهلال والنصر والأهلي، على تحركات المسؤولين، وسياستهم في جلب النجوم العالميين إلى هذا الثلاثي الكبير (طالع التفاصيل).

إعلامي اتحادي مدافعًا عن النصر: علينا التحرر من عقدة مسلي آل معمر!

هاجم الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد أبو هداية، إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، مصنفًا إياها ضمن الأضعف في تاريخ النادي، ومطالبًا زملائه من الاتحاديين بالتوقف عن الشماتة في النصر ورئيسه مسلي آل معمر (طالع التفاصيل).

لويس كاسترو .. ترك مجد بوتافوجو لخوض مهمة النصر الانتحارية و"البداية فاضحة"

الحياة خيارات وليست ظروفًا؛ فمع بزوغ فجر كل يومٍ جديد، يضطر الإنسان إلى اتخاذ عشرات القرارات الكبيرة والصغيرة؛ سواء كانت صائبة أو خاطئة (طالع التفاصيل).

بيرس مورجان .. كاشف الفضائح الذي يكره ميسي وأطاح برونالدو من أوروبا!

هو شخص يجسد كثيرًا العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا، التضخيم والمبالغة في كل شيء، المدح الذي يصل للتقديس والذم الذي يتخطى حدود التطرف (طالع التفاصيل).

موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023 والقنوات الناقلة

مباراة ينتظرها الجمهور النصراوي بقوة إذ يطمحون لرؤية "العالمي" أمام اسم معروف في أوروبا وهو فريق بنفيكا البرتغالي، حيث يواصل النصر تحضيراته للموسم الجديد (طالع التفاصيل).