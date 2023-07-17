تعرف على موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية في معسكر البرتغال 2023 والقنوات الناقلة..

مباراة ينتظرها الجمهور النصراوي بقوة إذ يطمحون لرؤية "العالمي" أمام اسم معروف في أوروبا وهو فريق بنفيكا.

وباستمرار المعسكر التحضيري الذي بدأه النصر في البرتغال للموسم المقبل، يعتزم النصراويون الفوز على الفريق البرتغالي ومواصلة التعبير عن أنفسهم بقوة.

وكان النصر نجح في الفوز على ألفيركا في أولى المباريات الودية هذا الموسم بهدفين دون رد، قبل أن يحقق الفوز على فارينزي بخمسة أهداف لهدف، ولكنه سقط في فخ الخسارة في آخر تجاربه الودية أمام سيلتا فيجو بخمسة أهداف لهدف..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

ما هو موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية في الموسم التحضيري 2023؟

موعد مباراة النصر وبنفيكا الودية في الموسم التحضيري 2023 هو يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 على ملعب إستاديو ألجارفي بالبرتغال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وبنفيكا الودية في الموسم التحضيري 2023؟

تذاع مباريات الموسم التحضيري للنصر في البرتغال عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC ويمكنك مشاهدة مباراة النصر وسيلتا فيجو عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - بنفيكا الخميس 20 يوليو 2023

22:30 مصر والسعودية SSC Sports ألجارفي

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

نواف العقيدي

جيسلان كونان - علي لاجامي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أيمن يحيى

أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب