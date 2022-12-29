أخبار النصر اليوم | توقيع رونالدو .. واستهداف راموس

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 ديسمبر 2022.



"رونالدو وقع بالفعل للنصر .. وهذا موعد انتقال ميسي إلى الهلال"



كشف الإعلامي الرياضي حسن الصبحان الشهير بـ"ملك التوقعات"، عن آخر تطورات صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، وعن موعد انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال. "

اقرأ التفاصيل

"



عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد





بطريقة سينيمائية .. وفد النصر يطير إلى مدريد لإنهاء صفقة رونالدو







تحرك وفدًا من إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نحو العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إنهاء صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الساعات المقبلة. "

اقرأ التفاصيل

"



ليس رونالدو فقط .. النصر يخطط للتعاقد مع راموس!



كشفت تقارير صحفية، عن وجود رغبة داخل نادي النصر، من أجل التعاقد مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو. "

اقرأ التفاصيل

"



عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد





Shahid