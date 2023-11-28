أخبار النصر اليوم | تفاصيل إصابة رونالدو وموقفه من الديربي، ورسالة كاسترو الغامضة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 نوفمبر 2023
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أوتافيو: حققنا الهدف المطلوب
قال أوتافيو لاعب وسط النصر أن المهم تحقق من مواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا وهو التأهل لدور الـ16.
اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي شهد طرد علي لاجامي مدافع النصر بعد 17 دقيقة فقط من البداية، وقد أكد أوتافيو أن الفريق كان الأفضل والأخطر على المرمى رغم النقص العددي.
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الكشف عن "تشخيص" إصابة كريستيانو رونالدو وموقفه من ديربي الهلال والنصر
تعيش جماهير نادي النصر السعودي، حالة من الرعب؛ بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، المقرر يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
"تصرفك أحمق والهلال أكبر دليل"! .. أسطورة النصر يقسو على نجم الفريق
شن يوسف خميس، أسطورة خط وسط نادي النصر السعودي، هجومًا عنيفًا على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "الحاليين"؛ بعد التعادل مع برسبوليس الإيراني.
رسالته لمن؟ .. لويس كاسترو: لن أسمح لأحد بالتعدي على لاعبي النصر!
يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، غاضب بعض الشيء من أحدهم، لذلك وجه له رسالة عقب التعادل أمام برسبوليس الإيراني.
"احتفل بإنجاز النصر" .. رسالة كريستيانو رونالدو بعد التعادل مع برسبوليس
احتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بإنجاز فريقه الرائع؛ بعد التعادل مع برسبوليس الإيراني، مساء يوم الإثنين.
ماجد عبدالله سبق كريستيانو رونالدو .. "النزاهة" نصراوية منذ زمن!
لم يحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا الليلة مع النصر خلال مواجهة برسبوليس الإيراني، حتى المستوى الفني لم يكن كما معهود منه، لكنه رغم ذلك يتصدر عناوين الصحف العربية والعالمية بـ"نزاهته".
"إقالة كاسترو مطلب" .. غليان قبل ديربي الهلال والنصر!
انتهى النصر من مهمته الآسيوية قبل ديربي الرياض المنتظر أمام الهلال، وبدأ الغليان يسيطر على الشارع الرياضي السعودي..