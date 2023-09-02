أخبار النصر اليوم | تغيير مهم على تشكيل لقاء الحزم .. والأهلي يستهدف نجم العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد حصاره من النصر .. عقبة واحدة تمنع انتقال جيسلان كونان لناديه السعودي الجديد

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن وجهة سعودية محتملة لظهير أيسر النصر، جيسلان كونان، وذلك بعدما بات خارج حسابات ناديه. "اقرأ التفاصيل"

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تغيير في تشكيل النصر لمواجهة الحزم

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، على التشكيل الذي سيلعب به مباراته أمام الحزم، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسيشهد تشكيل النصر لمواجهة الحزم تغييرًا وحيدًا، وهو الدفع بالبرازيلي أليكس تيليس، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة.

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وجاء التشكيل المتوقع للنصر أمام الحزم كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس، لابورت، محمد آل فتيل، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

النصر يبحث عن بديل لحارسه أمين بخاري

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر يبحث عن حارس مرمى جديد، بدلًا من الحارس المحلي أمين بخاري، بعدما أبدى كاسترو مدرب الفريق رغبته في رحيله عن الفريق.

وأضافت التقارير إلى أن الحارس بخاري يمتلك عروضًا من أندية دوري روشن، أبرزها من الخليج الذي أرسل من قبل طلبًا رسميًا لاستعارته.

الأهلي يستهدف مختار علي لاعب النصر

كشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مختار علي لاعب وسط نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت التقارير أن إدارة النصر تركت الخيار أمام مدرب الفريق لويس كاسترو، من أجل البت في الموافقة أو الرفض حسب حاجة الفريق، وأن هناك رغبة للاعب بالخروج للعب بشكل أكبر، خاصة في ظل ابتعاده عن حسابات مدربه.

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