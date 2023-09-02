بعد حصاره من النصر .. عقبة واحدة تمنع انتقال جيسلان كونان لناديه السعودي الجديد

المدافع الإيفواري لم يعد له مكانًا في النصر

SHAHID

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن وجهة سعودية محتملة لظهير أيسر النصر، جيسلان كونان، وذلك بعدما بات خارج حسابات ناديه.

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العالمي حاصر كونان هذا الصيف بالتعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس، والذي لعب أساسيًا حتى تعرض للإصابة، وقد شدد من حصاره بدخوله في مفاوضات جادة وقوية مع ضمك لضم مدافعه عبد الله العمار.

النصر بحاجة للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب، حيث يمتلك في قائمته حاليًا 9 هم السداسي الجديد بجانب أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو وكونان، وذلك طبقًا للوائح الاتحاد السعودي التي تسمح لكل نادٍ بقيد 8 أجانب فقط.

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الشرق الأوسط أوضحت أن نادي الفتح يدرس بجدية التعاقد مع كونان لتعزيز دفاعه، ولكن العقبة الوحيدة التي تعرقل إتمام الصفقة هي راتب اللاعب الكبيرة مع النصر والتي يبدو من الصعب أن يُضحي بها.

يُشار إلى أن عبد الله اليوسف ظهير أيسر الفتح الحالي وقع لنادي الرائد فور دخوله الفترة الحرة في عقده، على أن ينضم له في يناير القادم، ولذا يسعى النموذجي لضم بديلًا له قبل غلق سوق الانتقالات.

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