أخبار النصر اليوم | تغييرات في التشكيل المتوقع لمواجهة الخليج، ونتائج الحوكمة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 مايو 2023.

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تغييرات في التشكيل المتوقع للنصر أمام الخليج

يُتوقع أن يشهد تشكيل النصر أمام الخليج عدة تغييرات عن المباريات السابقة، أبرزها غياب حارس المرمى نواف العقيدي للإصابة وتواجد أوجستين روسي.

وسيعود أندرسون تاليسكا بعد غيابه المباراة الأخيرة للإيقاف، كما سيتواجد عبد المجيد الصليهم بدلًا من الموقوف عبد الله الخيبري.

تشكيل النصر المتوقع سيتكون من: روسي، جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، علي لاجامي، سلطان الغنام، الصليهم، لويز جوستافو، علي الحسن، تاليسكا، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

حكم الهلال والشباب يُدير مباراة النصر والخليج

أعلت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الحكم السعودي ماجد الشمراني لإدارة مباراة النصر والخليج التي ستقام مساء اليوم الإثنين على استاد الأول بارك بالرياض.

الشمراني كان قد أثار الكثير من الجدل قبل عدة جولات حين أدار مباراة الهلال والشباب واتهم بواسطة الهلاليين بظلم فريقهم.

النصر ضمن الفئة الثانية في تقييم الحوكمة

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة اليوم الإثنين نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن للمحترفين ودوري يلو.

وجاء النصر ضمن الفئة الثانية وسيحصل على دعم من الوزارة بقيمة 5 ملايين ريال سعودي، فيما جاءت أندية الهلال والاتفاق والشباب في الفئة الأولى وستحصل على 7 ملايين ريال.

رغم مطالبة الجميع .. لا حكام نخبة في الدوري السعودي

رئيس لجنة الحكام يتحدث عن حكام الجولات القادمة من دوري روشن.

رئيس لجنة الحكام: لهذا السبب .. لا حكام نخبة في الجولات الأخيرة من الدوري

ميسي يرفض ما قبله رونالدو في الدوري السعودي

أنباء عن تطرق ميسي للحديث عن رونالدو خلال مفاوضاته مع الهلال.

"كيف وافق رونالدو على هذا؟" .. ميسي يعترض على الأوضاع في دوري روشن!