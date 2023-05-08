رئيس لجنة الحكام: لهذا السبب .. لا حكام نخبة في الجولات الأخيرة من الدوري

نافارو يصدم الجميع!

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صدم مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجميع بالتأكيد على صعوبة جلب حكام من المستوى الأول في أوروبا لإدارة مباريات الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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الدوري دخل مراحله الخمسة الأخيرة وسط منافسة شرسة بين الاتحاد والنصر على الصدارة وبين عدة أندية للهروب من الهبوط إلى دوري يلو، وقد طالب الجميع من إعلاميين ومسؤولين وجماهير الاتحاد السعودي بضرورة استقدام حكام النخبة لإدارة المباريات تفاديًا لوقوع أي أخطاء مؤثرة.

نافارو أوضح خلال تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط أن ذلك الطلب لن يكون سهل المنال بسبب انشغال حكام النخبة في القارة العجوز بإدارة المباريات الحاسمة هناك، إذ قال "حتى تكون الصورة أوضح، نحن في شهر مايو حيث ختام المسابقات والبطولات، وغالبية الحكام مشغولون، لأنه أغلب المسابقات في الأمتار الأخيرة، وبالتأكيد غالبية الحكام المميزين مشغولون مع اتحاداتهم، ولكن ما نفعله هو بذل قصارى جهدنا لجلب أفضل الحكام".

تابع "اليوم مثلاً لو طلب منا الاتحاد الصيني طاقم تحكيم لإدارة مباراة في الدوري، بالطبع لن أمنحهم أفضل طاقم تحكيم هنا، ونحن في نهاية الدوري".

نافارو خلال حواره أكد أن الهلال طلب رسميًا الاستماع لتسجيلات الحكام خلال مواجهة الشباب التي خسرها في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن ذلك حدث بالفعل وأنه يُعد أمرًا طبيعيًا في حال وجود حالات جدلية.

Shahid