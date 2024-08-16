أخبار النصر اليوم | تشويق كريستيانو رونالدو بالمشروع الجديد .. وحسم الصفقة الثانية

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

معسكرات أزمات لا إعداد .. استفزازات كاسترو وانفلات في الاتحاد وأزمة سعود مع الهلال

كان ظهور فريق النصر في مباراة التعاون، جدليًا أمام جماهير الأصفر، حول أداء الفريق، ومدى التسرع في الحكم على البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، والذي اشتدت مطالب الجماهير بإقالته في الفترة الماضية، على خلفية نتائج النادي العاصمي خلال مبارياته التجريبية في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025). "اقرأ التفاصيل"

حذر من الأخطاء التحكيمية .. رئيس النصر السابق يُثير الجدل قبل نهائي السوبر ضد الهلال!

أثار مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجدل، قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وذلك بشأن الأخطاء التحكيمية التي قد تحدث في تلك المواجهة. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | تعرض للتحذير! .. كريستيانو رونالدو "يشوق" جماهيره بمشروع استثماري جديد

أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "حماس" عشاقه ومتابعيه في كل مكان، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"إبراهيم المهيدب تكفل بالقيمة كاملة" .. النصر يحسم صفقته الصيفية الثانية رسميًا

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، حسم "صفقته الثانية" بشكل رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

قرعة دوري أبطال آسيا النخبة | فرصة أمام النصر والهلال للانتقام من العين .. والأهلي أمام مهمة ثقيلة

أجريت قرعة دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا النخبة مساء اليوم الجمعة، حيث أسفرت عن مواجهات عربية قوية وتحديات خاصة للأندية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

على غير المعتاد .. "ألوان" الهلال والنصر تفاجئ الجماهير بنهائي كأس السوبر!

فاجئ ناديي الهلال والنصر الجماهير قبل المواجهة المنتظرة بينهما، بسبب الألوان التي سيظهرون بها، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"