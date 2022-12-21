أخبار النصر اليوم | تخوف غريب من جارسيا وحقيقة راتب رونالدو الخيالي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 21 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

قضية كنو لا تزال مفتوحة .. لجنة الاحتراف تتأهب لعقوبات جديدة

رغم انتهاء العقوبة الموقعة على لاعب الهلال السعودي محمد كنو من قبل غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إلا أن القضية لم تُغلق بعد ولا تزال قيد التحقيقات من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. (طالع التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid

لا يثق في شخصية لاعبيه؟ .. تخوف غريب لجارسيا من مواجهة العدالة

يُعرف كأس خادم الحرمين الشريفين بمفاجآته دائمًا، لكن ليس هذا تحديدًا ما يقلق الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، قبل مواجهة العدالة. (طالع التفاصيل)

ليس 200 مليون يورو .. النصر يكشف حقيقة عرض رونالدو الخيالي

راتبه أقل من 200 مليون يورو ونادي قطري يقدم عرضًا جادًا، مستقبل رونالدو بين قطر والسعودية. (طالع التفاصيل)

مشكلة قانونية مع الهلال .. الكشف عن سر خطير في تأخر تعاقد النصر مع رونالدو

فجر سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول الصفقة المتحملة لانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي، إذ كشف عن مشكلة قانونية تؤجل الإعلان عن إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

"كي يلتئم جرح الكرة السعودية" .. دعوة لدعم الأهلي بأموال صفقة رونالدو

كلٌ يبحث عن مصلحة ناديه، ففي الوقت الذي تحمس به غالبية جماهير الكرة السعودية لاحتمالية قدوم نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعب في دوري روشن السعودي، هناك من يطالب بإيقاف هذه الصفقة من أجل الأهلي. (طالع التفاصيل)

فيتوريا يتحدث عن تجربة النصر

تحدث روي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، عن تجربته السابقة مع النصر، معتبرًا إياها فترة رائعة.

وقال فيتوريا، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "عملي في النصر كان تحدٍ كبير، خرجت من بنفيكا سعيًا لفرصة عمل خارج البرتغال، تلقيت عرضًا قويًا من النصر ماديًا، وخضت أول مباراة بعد يومين فقط من التوقيع ولم أكن أعلم عن الفريق أي شيء، ونجحت في حصد لقب الدوري".

وأضاف: "كان موسمًا رائعًا، وحصد اللقب رغم منافسة الهلال، عشت واقع جديد ورأيت العالم من جانب جديد".

"رونالدو ليس مفيدًا للنصر"

أوضح الإعلامي الرياضي سلطان اللحياني أن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو لن يكون مفيدًا من الناحية الفنية للفريق، بغض النظر عن قيمة الصفقة.

وأكد اللحياني أن النصر يحتاج للتعاقد مع رأس حربة، بينما يلعب الدون كجناح، وهنا ستتعارض مهامه مع البرازيلي أندرسون تاليسكا.

"رونالدو نصراوي بنسبة 90%"

أكد جوزيه فيليكس دياز؛ رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سينضم للنصر في الميركاتو الشتوي المقبل بنسبة 90%.

وأوضح رئيس تحرير "ماركا" أن حلم السعوديين سيصبح حقيقة، إذ وصل اللاعب لدبي بعد فترة قضاها في إسبانيا، تمهيدًا للسفر للرياض.