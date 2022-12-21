قضية كنو لا تزال مفتوحة .. لجنة الاحتراف تتأهب لعقوبات جديدة

القضية تعود ليناير، وأصدرت عقوباتها في مايو، لكن الملف لم يُغلق بعد

رغم انتهاء العقوبة الموقعة على لاعب الهلال السعودي محمد كنو من قبل غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إلا أن القضية لم تُغلق بعد ولا تزال قيد التحقيقات من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

في مايو الماضي، أصدرت فض المنازعات قراراتها في قضية توقيع كنو لنادي النصر في يناير ثم تمديد عقده مع الزعيم بعدها بأيام، إذ قررت إيقافه لمدة أربعة أشهر وحرمان الأزرق من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للعالمي، وهي القرارات التي أيدها مركز التحكيم السعودي.

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Shahid

كنو بالفعل شارك قبل أيام قليلة في أول مباراة رسمية له في دوري روشن السعودي عقب انتهاء مدة الإيقاف، أمام الباطن ضمن الجولة التاسعة.

لكن وفقًا للخبير القانوني أحمد الشيخي فإن القضية لم تنته بعد، إذ أن لجنة الاحتراف لا تزال تبحث في الجانب التأديبي، موضحًا أن غرفة فض المنازعات لم تصدر أي عقوبات تأديبية على المسؤولين المدانين، كون هذا الجانب ليس من اختصاصاتها.

وأوضح الشيخي أن الغرفة أحالت الملف التأديبي للجنة الاحتراف، مشيرًا إلى أنه يتوجب على اللجنة إصدار بيان توضيحي إما بثبوت براءة المسؤولين في هذه القضية أو بتوقيع عقوبات عليهم، كي تتضح الصورة للرأي العام.

يذكر أن جمهور الهلال يناشد المسؤولين حاليًا للاكتفاء بالحرمان من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الماضي، وفتح باب القيد في الزعيم في يناير المقبل، نظرًا لكثرة الإصابات في الفريق، ومنافسته على أكثر من مسابقة محلية وقارية.