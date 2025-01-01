أخبار النصر اليوم | مهاجم تشيلسي يُهدد صفقة تاليسكا، وقصة إحراج رونالدو لخليفة جاري لينيكر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 1 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 1 يناير 2025

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كريم بنزيما بدأ يعود للتألق مؤخرًا..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر أصبح رسميًا

اللاعب سبق أن ارتبط باللعب في السعودية

GOAL

لقد كان عامًا رائعًا لبعض الأندية والمدربين واللاعبين - لكنه كان كابوسًا للآخرين...

موسم استثنائي لصاحب الـ32 سنة

المقدمة المستقبلية لبرنامج "يوم المباراة" الشهير تتحدث عن واحد من المواقف المحرجة أمام الكاميرا

الغموض مازال يُحيط بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي

حراك محلي كبير في انتقالات الدوري السعودي