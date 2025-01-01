ماجد الجمعان يسبق النصر ويُعلن توليه منصب الرئيس التنفيذي خلفًا لجويدو فينجا

الأمر أصبح رسميًا

سبق ماجد الجمعان نادي النصر وأعلن رسميًا توليه مهام منصبه الجديد في النادي، وذلك بطريقة غير مباشرة عبر حسابه على منصة إكس.

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التقارير الصحفية كانت قد أكدت تعيين الجمعان رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للنادي السعودي خلفًا للإيطالي جويدو فينجا، وقد رجحت إعلان الأمر رسميًا من جانب النصر اليوم الأربعاء، قبل أن يُشير الإعلامي عبد العزيز العصيمي يوم أمس إلى أن الأمر قد يتأخر لعدة أيام بسبب بعض الإجراءات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمعان سبق النصر وأعلن توليه المنصب بتغيير ملفه الشخصي عبر منصة إكس، حيث غير الوصف إلى "الرئيس التنفيذي لنادي النصر" مع وضع صورة شعار النادي كصورة شخصية له.

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قرار إدارة شركة النصر الربحية تعيين الجمعان رئيسًا تنفيذيًا جاء بعد الانتقادات الواسعة التي تلقاها سلفه جويدو فينجا، وضمن مساعيها لتصحيح أوضاع النادي بإجراء بعض التغييرات الإدارية.

يُشار إلى أن النصر خسر هذا الموسم كأس السوبر السعودي وخرج من كأس الملك، وقد باتت فرصه محدودة في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي فيما ضمن تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.