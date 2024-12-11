أخبار النصر اليوم | حقيقة انتقال تاليسكا إلى فنربخشه، ومفاجأة كريستيانو رونالدو الجديدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 ديسمبر 2024.
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كشف عن المفاجأة الجديدة .. كريستيانو رونالدو يفك شفرة رسالة جارناتشو ودي خيا المشفرة بشأنه
مفاجآت نجم النصر لا تتوقف
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ليس فينيسيوس أو مودريتش .. نادٍ سعودي يتحرك لضم نجم ريال مدريد في يناير!
اسم مفاجئ من الفريق الإسباني يظهر في أجندة دوري روشن
"هذا موقف الهلال" .. كريستيانو رونالدو قد يتواجد في كأس العالم للأندية 2025!
النصر لن يلعب في مونديال الأندية!
"لاعبو مانشستر سيتي ليسوا رونالدو أو ميسي" .. جوارديولا يصر: لن أغير طريقتي لأنها ناجحة!
المدرب الإسباني يتحدث عن مواجهة يوفنتوس..
"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!
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ليس كأس العالم 2034 فقط .. "فيفا" يجهز مفاجأة كبرى للسعودية!
يوم تاريخي منتظر في المملكة العربية السعودية..
وكيل تاليسكا يرد رسميًا .. حقيقة "الاتفاق النهائي" لانتقال نجم النصر إلى فنربخشه
اللاعب يتعرض لانتقادات عنيفة في الموسم الحالي بسبب تذبذب مستواه..