أخبار النصر اليوم | بديل عبد الله الخيبري أمام الخليج، ورسالة مسلي آل معمر للاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 مايو 2023.

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رسالة واضحة من آل معمر للاعبي النصر

وجه مسلي آل معمر رئيس نادي النصر رسالة واضحة للاعبين خلال اجتماعه القصير معهم قبل انطلاق مران الأمس استعدادًا لمواجهة الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

الرئيس أكد للاعبين خلال حديثه أن الدوري مازال في الملعب، مطالبًا إياهم ببذل قصارى جهدهم في المباريات القادمة وخوضها جميعًا كأنها مباريات كؤوس لا تقبل سوى الفوز.

كلمات آل معمر تأتي عقب بقاء الفارق مع الاتحاد في الصدارة عند النقاط الـ3 بعد خسارة المتصدر الأخيرة أمام التعاون 2-1.

اختبار لتحديد بديل الخيبري أمام الخليج

أخضع دينكو إيليتشيتش المدير الفني للنصر الثلاثي لويز جوستافو وعلي الحسن وعبد المجيد الصليهم لاختبارات فنية وبدنية يوم أمس لاختيار أحدهم لتعويض الموقوف عبد الله الخيبري أمام الخليج.

مران النصر يوم أمس شهد تواجد سامي النجعي بعد تعافيه التام من الإصابة، وقد كان يومه الثاني في التدريبات الجماعية مما يزيد من فرص تواجده في قائمة مباراة الخليج.

النصر يخسر قضية الوسيط في فض المنازعات

خسر النصر وألزم بدفع غرامة مالية للوسيط في القضية الشهيرة.

فض المنازعات تصدم النصر في قضية "الوسيط"

حارس النصر مطلوب في ريال مدريد

دخل حارس النصر دائرة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد.

خليفة كورتوا؟ نجم النصر ومفاجأة ضمن خيارات ريال مدريد لحراسة المرمى