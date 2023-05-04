فض المنازعات تصدم النصر في قضية "الوسيط"

أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا ضد نادي النصر، لصالح الوسيط عبد الرحمن خنين.
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خنين كان قد قدم شكواه ضد العالمي، بعدما تأخر الأخير في دفع جزء من عمولة متبقية له في إحدى الصفقات.
وقررت الغرفة إلزام النصر بدفع مليون ونصف لخنين، بجانب دفع خمسة آلاف ريال كرسوم قيد الدعوى، في قرار قابل للاستئناف.
وأمام إدارة مسلي آل معمر 21 يومًا للاعتراض على القرار، أو تنفيذه خلال 30 يومًا، دون توضيح الكثير عن تفاصيل القضية أو خاصة بعمولة أي صفقة من الصفقات التي أبرمها العالمي أو في عهد أي من إداراته.
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