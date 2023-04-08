أخبار النصر اليوم | بديل سامي النجعي أمام الفيحاء، ونجم جديد بالثوب السعودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 إبريل 2023.
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جارسيا يختار بديل النجعي أمام الفيحاء
واصل النصر تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة الفيحاء مساء غدٍ الأحد في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
اللقاء يغيب عنه سامي النجعي للإصابة وكذلك حارس المرمى أمين بخاري لنفس السبب، وقد اختار المدرب رودي جارسيا الدفع بأيمن يحيى في الجانب الأيمن من الثلاثي خلف المهاجم لتعويض النجعي.
كونان يظهر بالثوب السعودي
انضم جيسلان كونان مدافع النصر لقائمة اللاعبين الأجانب الذين ظهروا بالثوب السعودي التقليدي.
مغردون عبر تويتر تداولوا مقطع فيديو يُظهر الظهير الأيسر وهو يرتدي الثوب السعودي.
العقيدي يظهر في تدريبات النصر
تواجد نواف العقيدي في مران النصر الجماعي يوم أمس استعدادًا لمواجهة الفيحاء.
حارس المرمى تعرض لإصابة خلال مواجهة العدالة لكنه بات جاهزًا لخوض مباراة الغد.
هل يغيب نجم الهلال عن مواجهة النصر؟
جوستافو كوييار حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة الهلال والشباب مساء أمس، هل تُبعده العقوبة عن مواجهة النصر في الجولة الـ25؟
هل يغيب عن ديربي الهلال والنصر؟ الكشف عن مدة إيقاف جوستافو كوييار
هل يستمع ميسي للنصيحة ويبتعد عن رونالدو؟
ليونيل ميسي مطلوب بقوة في الهلال، لكن أحدهم ينصحه بوجهة أخرى.
“الانضمام لهذا الفريق أفضل من مواجهة رونالدو” .. أسطورة البرازيل ينصح ليونيل ميسي!
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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