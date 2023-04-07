“الانضمام لهذا الفريق أفضل من مواجهة رونالدو” .. أسطورة البرازيل ينصح ليونيل ميسي!

هدى عزيزهدى عزيز
|
Lionel Messi Cristiano RonaldoGetty Images
انتقالاتليونيل ميسيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1دوري روشن السعوديكريستيانو رونالدوالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةالهلالالنصر

مستقبل ميسي بين القيل والقال!

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

حث جونينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية، ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان على العودة إلى برشلونة عندما ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في يونيو القادم.

جونينيو يرى أنه من الأفضل لميسي أن يعود إلى برشلونة من جديد بدلًا من الانضمام إلى نادٍ في المملكة العربية السعودية ومواجهة منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو.

ميسي لديه أقل من ثلاثة أشهر متبقية في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، وتم ربط اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، والذي لم يوقع بعد عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى أحد الأندية في المملكة العربية السعودية أوالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في الولايات المتحدة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وقال جونينيو لإذاعة "آر إم سي سبورت" الفرنسية: "لقد نجح ميسي في كل شيء إنه بطل العالم لكن الوقت يمر للجميع أعتقد أن أفضل شيء بالنسبة له هو العودة إلى برشلونة ولكن بطريقة أخرى".

وأتم: "إذا عاد إلى برشلونة بقلبه، وبعقد مع مراعاة ظروف برشلونة اليوم، يمكن أن يكون اختيارًا جيدًا، إنه أفضل من الذهاب للعب ديربي ضد كريستيانو رونالدو، مع احترامي للدوري السعودي".

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

191135 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 28%كريم بنزيما
  • 30%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
191135 الأصوات

اختيارات المحررين