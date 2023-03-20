أخبار النصر اليوم | إنجاز جديد لكريستيانو رونالدو، و"الدون مع الأصفر ممثل في مسرح"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 مارس 2023.

إنجاز جديد لرونالدو بعد هدف أبها

حقق كريستيانو رونالدو إنجازًا جديدًا بعد هدفه من ركلة ثابتة خلال مباراة النصر وأبها في آخر جولات دوري روشن السعودي.

النجم البرتغالي انضم إلى قائمة الـ10 الكبار في تنفيذ الركلات المباشرة، حيث احتل المركز العاشر برصيد 59 هدفًا من الركلات الثابتة، وهي القائمة التي يتصدرها البرازيلي جونينيو برصيد 77 هدفًا.

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خبير تحكيمي يُشيد بقرارات حكم النصر وأبها

أكد الخبير التحكيمي جاسم محمود على صحة قرارات الحكم خلال مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي.

وأكد محمود عدم استحقاق أبها لركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، كما أشار إلى صحة احتساب ركلة جزاء لصالح النصر.

"رونالدو مع النصر ممثل في مسرح"

وصف الناقد الرياضي عبد العزيز السويد فرحة الأطفال بهدف النصر ضد أبها في مدرجات مرسول بارك بأنها فرحة حب.

وأضاف السويد "لقطة الأطفال في مدرجات النصر هي فرحة فوز، فرحة حب، لقطة فيها كمية مشاعر كبيرة، حب أولئك الأطفال سيكبر معهم، لأجل أولئك الأطفال والعاشقين للنادي يجب أن يلعب اللاعب".

أتم "رونالدو يعلم تمامًا أن لعبه بحب وانتماء وتضحية سيمتد الطاقة من ذلك الجمهور وهو يريد تلك الطاقة، ولذا كريس من اللاعبين أصحاب القدرة على التواصل مع الجمهور، كأنه ممثل في مسرح".

نهاية مرسول بارك!

لم يعد هناك ملعبًا باسم مرسول بارك في الرياض، فقد تغير الاسم إلى آخر جديد.

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