كريستيانو رونالدو سيلعب بالمُسمى الجديد .. تغيير اسم ملعب نادي النصر!

تم تغيير اسم ملعب مرسول بارك

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سيلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه نادي النصر، على ملعب الأخير ولكن لن يكون اسمه "مرسول بارك" كما هو المعتاد خلال الفترة المقبلة!

ونجح رونالدو في كسر سلسلة عدم قدرته على تسجيل أهدافًا في ملعب نادي النصر، بعدما سجل هدفًا لفريقه في المباراة الماضية، أمام أبها بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن شركة الوسائل مستأجرة ملعب جامعة الملك سعود، أرسلت خطابًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة، بتغيير مُسمى ملعب جامعة الملك سعود إلى ملعب SMC PARK، بعد إلغاء الارتباط بشركة مرسول.

وأضافت الصحيفة إلى أن SMC يرمز إلى شركة الوسائل نفسها، حيث سيكون الإجراء مؤقتًا إلى حين التعاقد مع شركة بدلًا من مرسول، والذي قد يكون بنك محلي، كما أن هناك منافسة بين شركتين تعملان في الخدمات العامة والطيران.

وأنهت شركة الوسائل التعاقد مع مرسول، بسبب عدم الوفاء بالتزامات التعاقد، مما أدى إلى مراسلات بالإنذار، قبل أن يتم إلغاء العقد، حيث سيتم الإعلام عم اسم الملعب الجديد عقب عيد الفطر المبارك.

Shahid