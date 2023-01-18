أخبار النصر اليوم | إفساح الطريق لرونالدو .. وتعويض أوسبينا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ18 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

"معقدة و3 شروط كي لا تعيقه كرويًا" .. تفاصيل إصابة أوسبينا

تحدث أيمن الحماد؛ استشاري علاج وتأهيل الإصابات الرياضية، بشكل تفصيلي عن إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس النصر السعودي، مؤكدًا أن مدة غيابه قد تطول لثلاثة أشهر. "اقرأ التفاصيل"

"ميسي كان سيدفع رونالدو نحو الانتقال إلى اسكتلندا"

يؤمن الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، بأن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان سيفكر في الانتقال لأي من سلتيك أو رينجرز. "اقرأ التفاصيل"

أفسح الطريق لرونالدو .. تركيا تحتفل بعودة أبو بكر لبيته!

في وقت تبدو به الصورة غير واضحة بشكل رسمي في الوسط الرياضي السعودي حول مستقبل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ محترف النصر السعودي، فإن الإعلام التركي يحتفل بعودة اللاعب للبلاد من جديد. "اقرأ التفاصيل"

راموس نصراوي؟ .. البليهي يوجه رسالة خاصة لصخرة باريس سان جيرمان

وصلت بعثة باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، استعدادًا لودية كأس موسم الرياض، المقرر إقامتها غدًا. "اقرأ التفاصيل"

أمنية لم تتحقق ومرارة خاصة .. بداية لم يكن يتمناها رونالدو في السعودية!

ربما إذا كانت خارج المملكة السعودية كانت ستعد مجرد مباراة ودية، لكن ولأن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، سوّق للمباراة جيدًا وأقبلت عديد القنوات الأجنبية بالفعل على الحصول على حقوق إذاعة المباراة، فإن لها زخمها الخاص.. "اقرأ التفاصيل"

عالمي أو ضرب عصفورين بحجر .. الطريقة المُثلى لتعويض أوسبينا في النصر

عاد نادي النصر من جديد لأزمة حراسة المرمى، بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا خلال ديربي الرياض أمام الشباب، وإجراء عملية جراحية في المرفق، مما جعل العالمي يبحث عن حارس مرمى يحل له تلك الأزمة. "اقرأ التفاصيل"

"لا يعرف من تكون" .. مذيعة إنجليزية تسخر من بيرس مورجان بعد هجومه على تين هاج!

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

تلقى المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان ردًا لاذعًا من زميلته لورا وودز على الهواء مباشرة بعدما قال إن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يجب أن يطلب المغفرة إذا فاز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23. "اقرأ التفاصيل"

Shahid