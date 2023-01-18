"لا يعرف من تكون" .. مذيعة إنجليزية تسخر من بيرس مورجان بعد هجومه على تين هاج!

يتواصل إحراج المذيع البريطاني بيرس مورجان بسبب دفاعه المستمر عن كريستيانو رونالدو.

تلقى المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان ردًا لاذعًا من زميلته لورا وودز على الهواء مباشرة بعدما قال إن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يجب أن يطلب المغفرة إذا فاز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2022-23.

مورجان، مشجع آرسنال العتيد، ظهر في البرنامج الصباحي لمحطة "Talk Sport" الإذاعية الإنجليزية، للحديث عن فوز آرسنال على توتنهام في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، والذي عزز صدارة "الجانرز" بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

مورجان واصل هجومه على تين هاج بسبب التخلي عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم مؤخرًا إلى نادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر.

وقال مورجان: "عندما يفوز آرسنال بالدوري ولا يفوز مانشستر يونايتد لأنه تخلص من أفضل لاعب في التاريخ، أتوقع أن ينحني تين هاج ويطلب المغفرة ويعتذر لرونالدو لعدم الاحترام الصادم الذي أظهره له".

ومع ذلك، ردت وودز، التي تشجع آرسنال أيضًا، بطريقة لاذعة على مورجان حيث قالت وهي تضحك: "علينا أن نشرح له أولًا من تكون".

مورجان رأى الجانب المضحك في الرد، وقال: "لا تقلقي، أعتقد أنه يعرف جيدًا من أكون".

يذكر أن مانشستر يونايتد سيحل ضيفًا على آرسنال يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، مع أفضلية أن فريق "الشياطين الحمر" كان الوحيد الذي تمكن من هزيمة "الجانرز" هذا الموسم في الدوري.