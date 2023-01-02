أخبار النصر اليوم | إصابة أبو بكر ويحيى، وتحديد أول الراحلين في يناير

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 2 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 2 يناير 2022.

أبو بكر ويحيى يغيبان عن المران

رفض رودي جارسيا المدير الفني للنصر منح اللاعبين أي راحة يوم أمس وفرض تدريبات استرجاعية على اللاعبين الذين واجهوا الخليج فيما أدى البقية تدريبات عادية.

وغاب عن المران الثنائي أيمن يحيى وفينسنت أبو بكر لتعرضهما لإصابة عضلية خلال مواجهة الخليج، وسيخضع اللاعبان لفحوصات طبية دقيقة اليوم للوقوف على التشخيص النهائي للإصابة ومدة العلاج.

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الشمري أول الراحلين عن النصر في يناير

يعيش الجمهور النصراوي حالة من الترقب لمعرفة اللاعبين المنضمين والراحلين عن الفريق في يناير الجاري، خاصة بعد ضم كريستيانو رونالدو.

صحيفة الرياضية أوضحت أن الظهير الأيسر منصور الشمري هو أول الراحلين عن الفريق، حيث ودع زملاءه في مران الأمس تمهيدًا لانضمامه للنادي الأهلي بالإعارة حتى نهاية الموسم.

دعوة لتخفيض أسعار تذاكر حفل رونالدو

وجه الإعلامي إبراهيم الفريان دعوة لإدارة النصر بتخفيض أسعار تذاكر حفل تقديم رونالدو في مرسول بارك.

النجم البرتغالي من المتوقع أن يصل اليوم للرياض وسيتم تقديمه مساء غدٍ في مرسول بارك.

تعرف على ترتيبات النصر لاستقبال رونالدو

النجم البرتغالي يصل مساء اليوم وسيتم تق

حفل ضخم ونقل التدريبات .. تفاصيل استعدادات النصر لاستقبال رونالدو

التشكيل المثالي للدوري السعودي لعام 2022

تواجد لاعبان من النصر في التشكيل المثالي للدوري السعودي للعام الماضي.

نصراويان و5 اتحاديين في التشكيل المثالي للدوري السعودي لعام 2022

Shahid