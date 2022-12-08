أخبار النصر اليوم | إشادة إسبانية .. ورونالدو يكره الإعلام!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 ديسمبر 2022.

النصر يعود إلى الرياض بعد انتهاء معسكر أبو ظبي

تعود بعثة فريق نادي النصر اليوم الخميس، من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الذي أقيم خلال الفترة الماضية، في ظل فترة التوقف بسبب منافسات كأس العالم قطر 2022.

ويستعد فريق نادي النصر لمواجهة نظيره ألميريا مساء غدٍ الجمعة، في مباراة ودية.

مدرب ألميريا: النصر من أفضل أندية السعودية

أكد فرانسيس روبي؛ المدير الفني لفريق نادي ألميريا الإسباني، على أن فريق نادي النصر يعد من أفضل وأقوى الأندية في المملكة العربية السعودية.

روبي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين: "يمتلك النصر لاعبين مميزين مثل سامي النجعي وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر".

بيرس مورجان يكشف سبب كراهية رونالدو لوسائل الإعلام

شدد الإعلامي البريطاني بيرس مورجان الذي فجرت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر موجة من الجدل هذا الموسم وتسببت في رحيله عن مانشستر يونايتد أن كثيرًا مما يقال عن الدولي البرتغالي كذب. "اقرأ التفاصيل"

"حتى لا يتكرر سيناريو كنو .. نصيحة نصراوية لتجديد الهلال مع البليهي"

وجه الإعلامي النصراوي محمد شنوان العنزي، نصيحة إلى نادي الهلال، بشأن تجديد التعاقد مع المدافع علي البليهي خلال الفترة الحالية، قبل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، لعدم تكرار ما حدث مع محمد كنو. "اقرأ التفاصيل"