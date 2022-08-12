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كريستيانو رونالدو

بيرس مورجان يكشف سبب كراهية رونالدو لوسائل الإعلام

جول العربي
2:11 م غرينتش+2 8‏/12‏/2022
Cristiano Ronaldo Piers Morgan interview
الإعلامي الذي فجر الجدل بشأن البرتغالي

شدد الإعلامي البريطاني بيرس مورجان الذي فجرت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر موجة من الجدل هذا الموسم وتسببت في رحيله عن مانشستر يونايتد أن كثيرًا مما يقال عن الدولي البرتغالي كذب.

وقال مورجان في تغريدة له عبر "تويتر": "رونالدو وقع لنادٍ سعودي، هاجم الجماهير وزملاءه بعد فوز البرتغال على سويسرا، هدد بترك كأس العالم حينما قال له المدرب إنه لن يبدأ؟".

وأجاب: "كل هذا كذب، لا عجب إذًا كيف أن هذا الرجل يملك نظرة سلبية عن وسائل الإعلام".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد تحدثت عن عرض رسمي من قبل النصر السعودي وافق عليه رونالدو يقضي بحصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

أما صحيفة "ريكورد" فقد تحدثت عن تهديد رونالد للمدرب سانتوش بترك معسكر البرتغال في المونديال، قبل أن ينفي الاتحاد البرتغالي الأمر في بيان رسمي.

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