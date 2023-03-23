أخبار النصر اليوم | إراحة لاعبي العالمي .. وجورجينا تحسم مستقبل كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 مارس 2023.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

"مُدهش سيكون ضمن الأفضل في العالم" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن الدوري السعودي

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بالمستوى الذي وجده في دوري روشن للمحترفين، مؤكدًا على أنه اندهش من قوته التي لم يكن يتوقعها. "اقرأ التفاصيل"

عدو الهلاليين: نجوم الزعيم أصدقائي .. وأريد حقي من النصر!

من المعروف أن علاقة البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب وسط نادي الفتح، ليست على ما يرام مع جماهير نادي الهلال، منذ أن كان لاعبًا في صفوف نادي النصر، حيث تقوم الجماهير الزرقاء دائمًا بمهاجمته. "اقرأ التفاصيل"

كيف أنهى النصر قضية محمد أبو جبل؟ السر في كريستيانو رونالدو

لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دورًا كبيرًا في نجاح نادي النصر، في إنهاء قضية الحارس المصري محمد أبو جبل، بعد دخول الطرفين في نزاعات قضائية بسبب العقد المبرم بينهما. "اقرأ التفاصيل"

جورجينا رودريجيز تُنهي جدل انتقال كريستيانو رونالدو لأتلتيكو مدريد

تحدثت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز -والدة ابنتي كريستيانو رونالدو الصغيرتين- عن شائعة قرب انتقال قائد البرتغال لأتلتيكو مدريد ونفت تمامًا تلك الفكرة. "اقرأ التفاصيل"

بعيدًا عن النصر .. كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على موعد مع تحقيق إنجاز تاريخي يُضاف إلى أرشيف إنجازاته الشخصية، ولكن بعيدًا عن فريقه. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

رودي جارسيا يُريح لاعبي النصر 6 أيام

قرر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق نادي النصر، منح لاعبي فريقه راحة من التدريبات لمدة 6 أيام مقبلة.

وتبدأ فترة الراحة من 24 مارس الجاري، وحتى 29 من نفس الشهر، على أن يعود الفريق للاستعداد لمواجهة العدالة يوم 4 أبريل المقبل، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

النصر يستعيد خدمات سامي النجعي أمام العدالة

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الجهاز الطبي لنادي النصر، أخطر الجهاز الفني بأن النجعي عبارة عن تمزق بسيط في العضلة الخلفية.

وسيغيب النجعي عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 10 أيام كعلاج وتأهيل،، على أن يعود في مباراة العدالة المقبلة.

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